بيلينغهام يقلب الطاولة على برشلونة ويعيد الريال للصدارة

2023-10-28 19:40:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قاد الإنجليزي جود بيلينجهام فريقه ريال مدريد للانتصار في مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 11 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".

سجل لبرشلونة جوندوجان في الدقيقة 6، بينما سجل لريال مدريد بيلينجهام هدفين في الدقائق 68 و(90+2).

وحرم إطار المرمى برشلونة من مضاعفة تقدمه في مناسبتين في أبرز الفرص التي أهدرها ليدفع الثمن في الدقيقة 68 عندما أطلق جود بلينغهام تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يكمل عودة فريقه في النتيجة من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.