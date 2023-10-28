مقرات الفصائل العراقية تدخل مرحلة " انذار ج" بعد تطورات معركة غزة- عاجل

2023-10-28 19:40:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد مصدر مطلع، اليوم السبت (28 تشرين الاول 2023)، أن مقرات الفصائل المسلحة العراقية المعروفة دخلت مرحلة انذار ج، بالتزامن مع الوعيد الامريكي بالرد على قصف مقراته الذي ادى لاصابة اكثر من 20 جنديا امريكيا خلال الايام الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "فصائل المقاومة العراقية تدرك خطورة المرحلة الحالية خاصة مع بدء معركة غزة وتفاقم الاوضاع الانسانية وتسجيل مئات المجازر بحق المدنيين في ظل ضوء اخضر من واشنطن لاستمرار واحباط اي محاولة عن طريق مجلس النواب لانصاف الشعب الفلسطيني وايقاف نزيف الدماء".

واضاف، أن "مقرات الفصائل المسلحة العراقية دخلت فعليا مرحلة انذار ج بسبب تطورات معركة غزة في ظل وضع مفتوح الاحتمالات لايمكن تحديد بوصلته اليوم او غدا".

واشار الى ان "الانذار سيأخذ ابعادا مختلفة وجوهره الاساس تفادي اي ضربات محتملة لطيران الامريكي خاصة مع تهديداته المتكررة رغم انه يدرك بان ردة الفعل ستكون وخمية في ظل قائمة طويلة من الاهداف التي يمكن ان تصلها المقاومة".

وتوعدت وزارة الدفاع الأمريكية بالرد على مهاجمي قواعدها في العراق، عقب هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت قواعدها في العراق وسوريا، وقال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، أن المهاجمين هم "جماعات لها علاقة بإيران"، معتبراً طهران مسؤولة عنهم.

وتوعد المسؤول الأمريكي بالرد "في الوقت والمكان الذي نختاره"، مجدداً التأكيد على أن لدى قواتها "الحق في الدفاع عن النفس".