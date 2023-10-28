بمشاركة 60 فنانا عراقيا وعربيا.. افتتاح معرض الخزافين العراقيين

2023-10-28 19:55:17 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةنظمت جمعية التشكيليين العراقيين، مساء اليوم السبت، معرضا أطلقت عليه، خزافون عراقيون، والذي تنظمه سنويا على قاعتها الكبرى.وقال رئيس الجمعية قاسم سبتي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المعرض شارك فيه 60 فناناً عراقياً وعربياً بأعمال ذات أساليب متنوعة تعبر عن رؤى متفاوتة"، مؤكداً، أن "المعرض أثبت أن الخزف بخير، وقد استعاد عافيته".الفنان سلام جميل، وهو فنان جاء من أمريكا للمشاركة في المعرض، قال: "قدمت أربع جداريات خزفية، وابتعدت عن الخزف التقليدي بحثاً عن تقنيات جديدة".فيما وصف الفنان اللبناني ناصر الحلبي، "الخزف العراقي بأنه يقدم خطوات مميزة عن سواها، في أي ساحة تشكيلية من العالم؛ كون العراقيين ورثوا التجربة السومرية الأولى في الخزف".وأكد، "أحرص على المشاركة سنوياً، لكن هذا العام تعذرت عليَّ؛ مكتفياً بالحضور حباً ببغداد وخزافيها".