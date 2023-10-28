انتحار شاب والعثور على جثة امرأة في بغداد

2023-10-28 20:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتحار شاب والعثور على جثة امرأة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً تولد 2003 أقدم على الانتحار باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل مربوط بشباك غرفته ضمن منطقة المشتل وحسب ادعاء ذويه لديه مشاكل عائلية معهم".

وفي السياق أشار المصدر الى "العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية يتراوح عمرها من 20 الى 25 سنة مقتولة برصاص في منطقة الرأس ومرمية بالقرب من محطة للوقود ضمن حي الكوفة شرق العاصمة بغداد".

وتابع "اثناء تفتيش الجثة للبحث عن مستمسك عثر بحوزتها على محفظة بداخلها مادة الحبوب المخدرة والكرستال".