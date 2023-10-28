وزير النفط يوضح تفاصيل عقد جنوب العراق المتكامل: سينفذ على مرحلتين

2023-10-28 20:40:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة: عقد جنوب العراق المتكامل سيشمل استثمار 600 مليون قدم مكعب من الغاز وسينفذ على مرحلتين





وزير النفط: ماسنستثمره من الغاز ضمن عقد توتال سيساهم بتشغيل اكثر من خمسة الاف ميكا واط اضافية من الكهرباء





السواد: نستورد حاليا من جمهورية ايران 1000 مليون قدم مكعب وسنكتفي ذاتيا بعد انجاز مشاريع استثمار الغاز في غضون خمسة سنوات

















اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد ان مشروع عقد جنوب العراق المتكامل سيشمل استثمار 600 مليون قدم مكعب من الغاز وسينفذ على مرحلتين حيث ستنتهي المرحلة الاولى بعد ثلاث سنوات اي في غضون 2026 وسيشمل استثمار 300 مليون قدم مكعب من الغاز

اما المرحلة الثانية فستكتمل بعد عام ونصف العام من اكتمال المرحلة الاولى وستكون الطاقة المستثمرة بكمية 300 مليون قدم مكعب ايضا ما سيجعل العراق يجني كميات اضافية تصل الى 600 مليون قدم مكعب من هذا العقد المهم والكبير.

وقال السواد في بيان لمكتبه الاعلامي

ان عقد توتال وما يستثمر فيه من الغاز من خلال الحقول الخمسة سيساهم بتشغيل اكثر من خمسة الاف ميكا واط من الكهرباء

ماسينعكس بشكل كبير على واقع تجهيز التيار الكهربائي للمواطنين سيما في البصرة والمحافظات الجنوبية مبينا ان العراق يستورد حاليا 1000 مليون قدم مكعب من الغاز من جمهورية ايران الاسلامية ما سيجعلنا نكتفي ذاتيا بعد انجاز مشاريع استثمار الغاز في غضون خمسة سنوات

واشار وزير النفط ان مشاريع استثمار الغاز لايمكن تنفيذها بعجالة ‘ فالغاز ينتج بمراحل متعددة وبضغوط مختلفة وعليه فتلك المشاريع ورغم اننا ندفع بانجازها سريعا لكن عملية الانجاز تحتاج لدقة عالية لاستخراج الغاز الجاف لتشغيل المحطات فضلا عن غاز الطبخ والمكثفات لاستخدامها محليا او الذهاب للتصدير.

وكشف وزير النفط عن توقيع عقود ستقضي باستثمار كل الغاز بالعراق وسوف تكون الثلاث الى خمس سنوات المقبلة طريقا في انهاء حرق الغاز وستبقى شعلات قليلة يتم تشغيلها بالحقول لاغراض الامان.

وبين السواد ان اجتماعا عقد للجنة الادارة المشتركة حول المضي بتنفيذ عقد توتال لتسريع انجاز المشاريع في الحقول الخمسة وهي مجنون وغرب القرنة 2 وارطاوي واللحيس والطوبة والعمل جاري للدخول الفعلي بعملية الاستثمار للغاز في هذه الحقول.

واوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ان مشروع جنوب العراق المتكامل سيكون عمله توازيا بين استثمار الغاز بالحقول الخمسة وبين تنفيذ المشاريع الثلاثة المتبقية وهي تطوير حقل ارطاوي لانتاج النفط الخفيف فضلا عن انشاء محطة لتصفية ماء البحر لاستخدامه بحقن الماء لدعم الضغوط المكمنية للحقول الجنوبية والعقد الرابع هو استثمار الطاقة المتجددة المتضمن انشاء محطة كهرباء بطاقة 1000 ميكا واط باستخدام الطاقة الشمسية وستكون اكبر المحطات بالمنطقة والتي تستخدم الطاقة الشمسية لعملية الانتاج للكهرباء.

ووقع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد في 27 تموز الماضي عقدا مع شركة توتال وشركائها لتنفيذ المشاريع الاربعة في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة بقيمة تصل الى. 27 مليار دولار .