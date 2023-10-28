العشوائيات السياسية والمعارضة الهجينة!

2023-10-28 20:45:21 - المصدر: زاكروس

كفاح محمود كما في العشوائيات السكنية التي انتشرت حول المدن الكبرى في العواصم والمدن والتي استولت على مساحات واسعة من الأراضي والممتلكات العامة في غياب سلطة القانون واضمحلال العدالة الاجتماعية وضعف الدولة، والتي ضمت أناس بسطاء من بيئات مختلفة غالبيتها ممن يصنفون تحت سقف خط الفقر أو الحالمون بتملك تلك الأماكن بنظرية واقع الحال، او ممن تركوا بيئاتهم الأصلية ونزحوا أو هاجروا الى تلك العشوائيات السكنية والسلوكية أملاً في تحقيق هدف مرتجى خارج سياق القانون وبفرض واقع الحال