العراق يضمن احد الاوسمة الملونة بدورة الالعاب العالمية في السعودية

2023-10-28 21:00:31 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن لاعب منتخب العراق بالمواي تاي مصطفى التكريتي من ضمان احد الاوسمة الملونة بعد تحقيقه الفوز في دورة الألعاب العالمية الجارية احداثها في العاصمة السعودية الرياض.

واستطاع لاعب المنتخب العراقي مصطفى التكريتي من ضمن الفوز بوسام ملون بعد فوزه بالضربة القاضية على نظيره السعودي في منافسات وزن 81 كغم.

وسيلاقي يوم غد الاحد في مباراة قوية نظيره الامريكي وفي حال تحقيقه الفوز يتاهل للمباراة الختامية .

وكان منتخب العراق بالمبارزة قد أحرز خمسة اوسمة ملونة وحقق منتخب المصارعة وسامين ملونين كما حقق منتخب المصارعة وسامين ملونين في المنافسات دورة الالعاب الرياضية العالمية.