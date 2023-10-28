يالصور.. العثور على أكثر من ألف قطعة أثرية في الديوانية

2023-10-28 21:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

تمكنت مديرية شرطة حماية الآثار والتراث/ قسم آثار وتراث الديوانية، بالاشتراك مع مفتشية آثار وتراث المحافظة، من العثور على (١١٤٣) قطعة اثرية. وتمت العملية عن طريق العثور عليها من قبل احد المواطنين، ليتم ارسال دورية واستلام وتوثيق القطع من المواطن اصوليا، وتسليمها الى وحدة المتحف في محافظة الديوانية.

وتعود القطع الأثرية لفترات مختلفة، وتتضمن مجموعة كبيرة من الخرز والحلي والاحجار الكريمة، بالاضافة الى مجموعة من المسكوكات، وادوات معدنية اخرى، ودمى، ورقم طينية، وجرار فخارية، وعدد من المكاحل الزجاجية، والأواني الفخارية.