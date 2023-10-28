2023-10-28 21:31:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

من المتوقع ان يشهد العراق خسوفا جزئيا للقمر بعد ساعة ونصف من الان.

وبحسب المتنبئ الجوي صادق عطية، فأن الخسوف بسبب دخول القمر (البدر) في ظل الأرض ومتوقع ان يحجب منه 6% من سطح القمر.

ويبدأ الخسوف عند الساعة 10:35 مساءً، وذروته عند الساعة 11:14 مساءً، وسينتهي عند الساعة 11:52 مساءً.

وخسوف القمر الجزئي يمكن مشاهدته من العراق وجميع الدول العربية وقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا كافة.