2023-10-28 21:35:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ مشروع (Vision Education) في إدارة سوران المستقلة هو أكبر مبادرة للشركة، ويٌقام من أجل تأمين المستلزمات الرئيسة لـ(512) مدرسة وروضة أطفال حكومية في حدود إدارة سوران المستقلة بجميع اقضيتها ونواحيها.

المستلزمات المؤمنة تضمنت:

مدافئ التوربو النفطية، السبورات، الدواليب المعدنية لادارات المدارس، اجهزة الحاسوب (لابتوب)، اجهزة الداتاشو (projector)، المبردات الهوائية، اطقم المستلزمات الرياضية والمستلزمات الخاصة برياض الأطفال، وبلغ مجموع المستلزمات (4.000).

وتوزعت المدارس ورياض الأطفال من الناحية الجغرافية المشمولة بالمبادرة على المناطق الآتية:

(ميركه سور)، (176)، سوران (110)، جرمان (66)، خليفان (63)، سيدكان (53)، رواندز (44).

تأمين هذه المستلزمات لأكثر من (500) مدرسة حكومية في حدود هذه المنطقة، يستفيد منها أكثر من 70 ألف تلميذ وطالب وإدارات مدارس بشكل مباشر، هي خطوة كبيرة أخرى للشركة لخدمة اهالي المنطقة، وكذلك تنمية قطاع التربية بشكل عام في إقليم كوردستان.

الهدف من اختيار هذه المنطقة يعود لعدد من الأسباب الرئيسة تتضمن:

1- معظم سكانها والمستفيدون من المشروع هم من الفقراء والمتعففين الذين يعانون من الاوضاع المالية الضعيفة والمتوسطة.

2- بصورة عامة، من الناحية الجغرافية هي منطقة جبلية نائية ولها مساحة شاسعة تقع على المنطقة الحدودية لكل من إيران وتركيا.

3- أوضاع المدارس في المنطقة بشكل عام تعاني من مستوى سيء ولها احتياج كبير للدعم لإنعاش القطاع التربوي في المنطقة، وكان في الماضي أيضا واحدة من الأسباب التي أجبرت سكانها على النزوح عنها والتوجه الى المدن الأخرى في الإقليم بهدف تأمين بيئة أفضل من الناحية التربوية والدراسية لأبنائهم.

4- من ناحية الديمغرافية والسياسة، يتنوع قاطنو المنطقة والمستفيدون هم من معظم الطبقات والشرائح والأديان من دون تمييز ، وهذا واحد من الأهداف الرئيسة لاعمال ومبادرات المشروع.

5- للدفاع عن الارض والوطن ، كان سكان المنطقة طول التاريخ دائما في الصفوف الامامية للتضحية والفداء من اجل تحقيق الاستقلال وحماية إقليم كوردستان من هجمات الاعداء.

معلومات عن (Vision Education):

هي شركة محلية رائدة في مجال التربية والتعليم ولها العديد من المؤسسات التربوية تأسست في اربيل العام 2018 وتعمل من أجل تأمين التغيير الإيجابي وتطوير البلاد عن طريق التربية والتعليم، ففي مجال التربية الشركة مشاركة دائما في بناء بيئة ملائمة ومناسبة للطلبة والتلاميذ في إقليم كوردستان عن طريق بناء وترميم العديد من المدارس الحكومية والاهلية وايصال المساعدات اللازمة للتلاميذ والطلبة الذين هم عماد مستقبل الوطن.

وفي مجال التعليم العالي قامت الشركة لحد الآن بتقديم العون للعديد من الجامعات الاهلية والحكومية في اقليم كوردستان ومنها جامعة كوردستان ، وجامعة الكاثوليك في أربيل، و جامعة زاخو وجامعة صلاح الدين، وفي العام الحالي لها خطط لإيصال المعونات الى مستويات اكبر.

وكذلك تمكنت الشركة لغاية الآن من منح الزمالات الدراسية لمئات الطلبة ليستمروا في دراستهم داخل وخارج اقليم كوردستان، وهذا عن طريق تحمل تكاليف دراستهم من أجل خدمة الوطن بعد استكمال دراستهم بشكل ناجح. بقي ان نشير الى ان ادريس نيجيرفان بارزاني هو المؤسس والمشرف على الشركة و مشروعها الرائد.