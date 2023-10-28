إنتخابات كردستان.. آلاف الأسماء الوهمية ومكاتب "خارج السيطرة": ما علاقة أيران وتركيا وسوريا؟- عاجل

2023-10-28 22:00:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد النائب الكردي السابق ورئيس كتلة المستقبل المعارضة سركوت شمس الدين، اليوم السبت (28 تشرين الأول 2023)، أن الأرضية غير مهيئة حتى الآن لإجراء انتخابات برلمان كردستان.

وقال شمس الدين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بالرغم من تحديد شهر شباط موعدًا لإجراء انتخابات برلمان كردستان، لكن الظروف والمناخ مازال غير متوفر لإجراء انتخابات نزيهة".

وأضاف، أن "سجل الناخبين مايزال يضم الآلاف من الأسماء الوهمية والكرد من سوريا وتركيا وإيران، كما أن مكاتب المفوضية في كردستان مسيطر عليها من قبل أحزاب السلطة الحاكمة".

وأشار إلى أنه "من الضروري معالجة جميع المشاكل قبل إجراء الانتخابات، لآن الهدف هو إقامة انتخابات تتمتع بقدر جيد من النزاهة لضمان تمثيل حقيقي للشعب، لا كما يجري في كل مرة تستغل الأصوات من قبل الأحزاب الحاكمة".

وحددت رئاسة الإقليم موعدا آخر لإجراء الانتخابات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023؛ بعد مفاوضات رعتها بعثة الأمم المتحدة ببغداد وأربيل.

وأجرى الإقليم حتى الآن 5 انتخابات برلمانية، كانت الأولى عام 1992 والأخيرة عام 2018.

وعن موقف المفوضية الاتحادية من الإشراف على انتخابات كردستان أو إجرائها مع انتخابات مجالس المحافظات المحلية نهاية العام الجاري، أكدت المفوضية أن إجراء انتخابات الإقليم مع انتخابات مجالس المحافظات "غير ممكن من الناحية الفنية".

ووفقًا للقانون والدستور، فإن تحديد يوم اجراء الانتخابات في كردستان هو من صلاحية رئيس الإقليم حصرًا وليس مفوضية الانتخابات، والأخيرة يحقّ لها إبداء الرأي فقط حول إمكانية اجراء الانتخابات في اليوم المُحدد أو المقترح أو لا.

ويأتي ذلك، بعد اقتراحٍ قدّمته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ينصُّ على إمكانية تأجيل انتخابات كردستان إلى الـ 18 من فبراير شباط 2024.