السيد الحكيم: العالم يعيش حالة ازدواجية معايير في التعامل مع القضية الفلسطينية

2023-10-28 22:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

استذكرنا خلال لقائنا جمعا من القيادات التنظيمية لتيار الحكمة الوطني في محافظة ديالى التاريخ الطويل ومحطاته الخالدة التي جمعتنا بأبناء ديالى شيوخ ووجهاء وكفاءات هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا، حيث أشدنا بحالة الجهوزية العالية للمنازلة الانتخابية القادمة.

?أكدنا أن العالم يعيش حالة ازدواجية معايير في التعامل مع القضية الفلسطينية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير، وعلى الرغم من المعاناة الكبيرة التي يعيشها الفلسطينيون إلا أن الفرص تولد من رحم التحديات.

?دعونا إلى التمسك بمشروع الاعتدال والوسطية، وبيّنا أن هذا المشروع كفيل بتحقيق الاستقرار السياسي الذي يجلب بدوره استقرارا أمنيا واقتصاديا.

?شددنا على دعم أهالي ديالى وحفظ التنوع فيها، إذ أن ديالى تمثل عراقا مصغرا ولابد من الارتقاء بواقعها الخدمي واستثمار فرصها الواعدة.