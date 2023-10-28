محافظ صلاح الدين: مجسر الدلة سيسهم بفك الاختناقات المرورية بتكريت

2023-10-28 22:40:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديافتتح محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب، مجسر الدلة وسط مدينة تكريت، فيما أشار الى ان المجسر سيسهم في فك الاختناقات المرورية في مركز المدينة.وقال الهلوب لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، ان "مشروع مجسر الدلة الذي تم افتتاحه اليوم يعد من المشاريع المهمة والحيوية الذي يربط اقضية الدور والعلم بقضاء تكريت ، حيث الآلاف من السيارات ستدخل يوميا إلى مدينة تكريت من خلال هذه المجسر".وأضاف، أن "المشروع سيسهم بفك الاختناقات المرورية الكبيرة في مدينة تكريت"، مشيرا إلى أن "ما يخص المشاريع المهمة جزء كبير منها تمت المصادقة عليها وهي في طور الاحالة والقسم الآخر تم إدراجها في الخطة الجديدة للمحافظة وننتظر المصادقة على هذا المشاريع في القريب العاجل ".