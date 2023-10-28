الطلبة يحقق الفوز على الكرخ في ختام الجولة الاولى لدوري نجوم العراق

2023-10-28 23:40:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي الطلبة على ضيفه فريق نادي الكرخ بنتيجة 1-0 في اخر مباريات الجولة الاولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الطلبة بهدف دون رد جاء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة ليحقق الطلبة أول ثلاث نقاط على حساب الكرخ.

وشهد اللقاء طرد حارس الكرخ حسين حسن بالدقيقة العاشرة بعد إعاقته المتعمدة لمهاجم الطلبة حسين لاوندي حينما كان منفرداً بمرمى الكرخ ، ليكمل الكرخ المباراة بعشرة لاعبين.