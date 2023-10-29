الرويضي: العراق يقف مع الشعب الفلسطيني على المستويات كافة

2023-10-29 00:15:07 - المصدر: واع

بغداد – واع – أحمد سميسمأكد السفير الفلسطيني في العراق أحمد الرويضي، أن العراق يقف مع الشعب الفلسطيني على المستويات كافة.وقال الرويضي في كلمة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "العراق يقف اليوم مع فلسطين في موقف مسجل على المستويات كافة"، مبينا أنه "في المستوى السياسي هناك تحركات كبيرة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدعم فلسطين وكذلك موقف الأحزاب والقوى السياسية ورجال الدين والفنانين ".وأضاف، أن "وسائل الإعلام العراقية ساهمت في توضيح الحقائق المتعلقة بمظلومية الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن "غزة ما زالت تقصف براً وجواً وبحراً في برنامج يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".وأشار إلى أن "الشعب الفلسطيني سيبقى على أرضه وأمينا على مقدسات الأمة وسيبقى حراً أبياً أو شهيداً تحت تراب فلسطين".