2023-10-29 08:51:16 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ليل السبت الأحد أن أكثر من 8 آلاف شخص قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، فيما دعا الجيش الإسرائيلي المدنيين للتوجه الى جنوب القطاع للحصول على مساعدات إنسانية وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس ليل السبت الأحد إن "حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 آلاف، نصفهم من الأطفال"