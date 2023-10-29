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حصيلة القتلى في غزة تتجاوز الـ8 آلاف والجيش الإسرائيلي يدعو سكان القطاع للتوجه جنوباً

حصيلة القتلى في غزة تتجاوز الـ8 آلاف والجيش الإسرائيلي يدعو سكان القطاع للتوجه جنوباً
حصيلة القتلى في غزة تتجاوز الـ8 آلاف والجيش الإسرائيلي يدعو سكان القطاع للتوجه جنوباً
2023-10-29 08:51:16 - المصدر: زاكروس
زاكروس - أربيل  أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ليل السبت الأحد أن أكثر من 8 آلاف شخص قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، فيما دعا الجيش الإسرائيلي المدنيين للتوجه الى جنوب القطاع للحصول على مساعدات إنسانية وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس ليل السبت الأحد إن "حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 آلاف، نصفهم من الأطفال"

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