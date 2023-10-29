كريم نافع يعلق على خسارة الشرطة أمام دهوك

2023-10-29 09:10:10 - المصدر: واع

بغداد – واععلق المدرب الكروي كريم نافع على الأداء الذي ظهر به فريق الشرطة في مباراته الأولى أمام منافسه دهوك والتي انتهت بخسارته بهدفين دون رد ضمن افتتاح دوري نجوم العراق، مطالباً إدارة النادي بدراسة هذه النتيجة من أجل تلافيها في الجولات المقبلة.وقال نافع في تصريح لصحيفة الصباح، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد : إن" القيثارة قدم أسوأ مباراة له منذ موسمين وقد غابت الفاعلية عن خطوطه الثلاثة ولم يظهر أي لاعب من الشرطة بأداء يستحق الإشادة وقد رافق الإعياء أداء بعض الأسماء"، موضحاً أن" تعاقدات الكتيبة الخضراء لم تكن ناجحة إلى جانب عدم معرفة المدرب التونسي الجديد بأدواته بحيث لم يتعرف على مزايا وخصائص لاعبيه لقصر مدة التعاقد معه".وأضاف نافع أن " مدرب القيثارة يحتاج إلى بعض الوقت لتصحيح الهفوات التي ظهرت جليةً في خطي الدفاع والهجوم ومعالجة مشكلة انعدام الربط بين الخطوط نتيجة تقاعس لاعبي الوسط وعدم القيام بمهامهم"، مبيناً أن" هذه الخسارة قد ولدت ردود فعل سلبية على الجانب المعنوي للاعبين والجماهير الشرطاوية".وتابع نافع أن" على ادارة النادي وضع هذه الخسارة على طاولة المناقشة بين اللاعبين والمدرب لتدارك تكرارها في الأدوار المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأخضر يدافع عن لقبه للمرة الثالثة"، لافتاً الى أن" مدرب دهوك سليمان رمضان نجح في وضع يده على الخلل الذي كان يعاني منه الشرطة وكانت قراءته للمباراة ناجحة بالشكل الذي جعل فريقه يسجل هدفين".