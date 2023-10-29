المنافذ تعلن ضبط حالتي تهريب في منفذي أم قصر وطريبيل

2023-10-29 09:30:04 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط حالتي تهريب في منفذ أم قصر وطريبيل.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط وإحباط محاولة تهريب عجلة صالون نوع (تيوتا كراون) دون الموديل المسموح بالاستيراد وتم القبض على سائقها، حيث تبين من خلال الكشف والتدقيق أن العجلة تحمل لوحات مرورية وسنوية مزورة تعود لعجلة أخرى".وأضاف أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلات مع المتهم إلى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".وفي سياق متصل أوضحت الهيئة أن "مديرية منفذ طريبيل الحدودي، تمكنت من ضبط مسافر عراقي مقيم خارج البلد يستقل عجلة نوع مارسيدس، حيث تبين من خلال التدقيق أنه تم إدخال عجلة دفع رباعي نوع ( لكرز ) من منفذ سفوان الحدودي ولم تؤشر مغادرتها حسب البيانات المرسلة ويعتبر ذلك مخالفاً للأنظمة والقوانين".وتابع أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرض الموضوع أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة الرطبة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".