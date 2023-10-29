الإطاحة بإرهابي كان يعمل بـ "ولاية الأنبار"

2023-10-29 10:15:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

الاستخبارات العسكرية تطيح بعنصر إرهابي كان يعمل بمايسمى ( ديوان الاستخبارات - ولاية الأنبار ) بمحافظة الأنبار

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بعملية نوعية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء التاسع والثلاثين وقوة من اللواء السابع الحشد الشعبي، تم نصب كمين محكم بالقرب من سيطرة الجسر الياباني، أسفر عن إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية التابعة إلى عصابات داعش، كان يعمل في مايسمى ( ديوان الاستخبارات / ولاية الأنبار ) وكذلك شارك في قتل منتسبي القوات الأمنية سنة ٢٠١٤ في منطقة الحلابسة وتفجير مركز شرطة قضاء الكرمة، وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً بعد أكمال الأجراءات اللازمة بحقه.





إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية

٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٣

يتبع ...



