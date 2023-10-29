(واع) تحصي منجزات الحكومة بمجال البنى التحتية وفك الاختناقات المرورية خلال عام

2023-10-29 10:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

حقق المنهاج الحكومي العديد من الخطوات الفاعلة لاسيما على مستوى إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات لكن يبقى مشروع فك الاختناقات المرورية من المشاريع المهمة التي نص عليها البرنامج الحكومي والذي يتضمن البدء بمشروع متكامل لفك الاختناقات المرورية في بغداد بإنشاء أنفاق ومجسّرات وجسور وتأهيل الطرق السريعة.

ووفق إحصائية لوكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن أبرز ما حققته الحكومة ضمن منهاجها الوزاري خلال عام هو تركيزها على إكمال مشاريع الطرق المتلكئة ووضع خطط مرورية من شأنها تخفيف الزخم في شوارع مدن البلاد، فضلاً عن فتح الطرق المغلقة كافة ورفع السيطرات غير الضرورية وفتح شوارع المنطقة الخضراء وسط بغداد لمرور عموم المواطنين، والشروع في مشاريع تخفيف الزحام المروري.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمانة بغداد، بتحديث التصميم الأساسي للمدينة وتكليف فريق مختص لمتابعة المشاريع المتوقفة وتحديد مشاكل الزخم المروري في بغداد والإسراع بدراسة الطريق الحلقي لمدينة بغداد.

إجراءات تنفيذية

ورصدت الإحصائية الإجراءات التنفيذية التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد، ومنها سحب مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002 من مجلس النواب، لغرض تعديله وجعله موائماً ومواكباً لأهداف المرحلة، وقيام قيادة عمليات بغداد برفع عدد كبير من نقاط التفتيش، وفتح عدّة طرق وأنفاق كانت مغلقة.

كما تضمنت الإجراءات، إلزام الوزارات ودوائر الدولة كافة بتقديم الدعم لمشاريع فك الاختناقات المرورية بالعاصمة بغداد، وتخويل وزارة الإعمار والإسكان، صلاحية التعاقد ضمن سقف (1.5) تريليون دينار لمشروعات تخفيف الزحام المروري، فضلاً عن تحديد اختصاصات الطرق الرئيسة والثانوية بين الوزارة والمحافظة من أجل تحديد مسؤوليات الصيانة والمراقبة والإعمار للطرق، بالإضافة إلى افتتاح طريق الدورة - اليوسفية للمرور السريع بطول 14.5 كم، وتقاطع جنوبي بغداد ومقترباته التي تشتمل على مجسّرين.

كذلك تضمنت الإجراءات، إقرار 17 مشروعاً من مشاريع تخفيف الزحام المروري، وزيادتها بعد ذلك إلى 25 مشروعاً، ومنها منح الأولوية في التنفيذ لمناطق الازدحامات المرورية مثل مقتربات جسر الجادرية، وساحة عدن، والطرق المؤدية إلى مدينة الصدر، ومداخل بغداد، وساحتي النسور وقرطبة، ومقتربات بناية البنك المركزي الجديدة، إلى جانب اقتراح افتتاح شوارع جديدة، وتوسعة شارع المطار، وطريق جسر الطابقين - دورة - يوسفية.

أهم المشاريع

كما أحصت وكالة الأنباء العراقية (واع) عدد المشاريع التي تتم المباشرة بها الآن، ومنها جسر البنك المركزي الجديد، وجسر تقاطع المصافي وجسر الزعفرانية، وربط طريق محمد القاسم بطريق كركوك - بغداد، وكذلك ربط مجسر محمد القاسم بقناة الجيش والرستمية ومجسر قناة الجيش - جميلة شارع الجهاد ومجسر شارع 77 تقاطع القدس، فضلاً عن تطوير تقاطع ومجسر قرطبة بورسعيد ومجسرات السيدية - الدورة وبغداد - الحلة، وتطوير مجسرات ساحتي صنعاء وعدن وتطوير مجسرات ساحة النسور أم الطبول وتطوير تقاطع الشالجية الطوبجي ومجسر ساحة الطلائع والربط بالبيجية ومطار المثنى، وكذلك تطوير مجسرات تقاطع معسكر الرشيد مجمع المشن - سريع الدورة وتطوير تقاطع الفنون الجميلة الرصافة وتطوير مقتربات تقاطع جزيرة بغداد - العلاج الطبيعي/ جسر المثنى.