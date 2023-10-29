اليوم.. بغداد تحتضن منافسات بطولة كأس العالم بالمبارزة

2023-10-29 10:45:13 - المصدر: واع

بغداد - واعتحتضن العاصمة بغداد في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، ولأول مرة في تأريخها ، بطولة كأس العالم بفعالية السيف العربي بالمبارزة للمتقدمين، وستكون صالة المركز التدريبي لاتحاد اللعبة في مقر وزارة الشباب مسرحاً لمنافساتها.وأقيم أمس السبت المؤتمر الفني للبطولة ، بحضور ممثلي الدول المشاركة، وتمت خلاله مناقشة تعليمات المسابقة وتحديد المباريات بإجراء مراسم القرعة.وتشهد البطولة مشاركة 12 دولة عربية وأجنبية هي المغرب والكويت وكازاخستان وإيران وأوزبكستان وبلغاريا وتونس والأردن واليمن وفلسطين وتركيا بالإضافة الى منتخبنا الوطني وتستمر على مدى يومين.