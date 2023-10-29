2023-10-29 11:10:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاحد (29 تشرين الاول 2023)، حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مجرم لقيامه بوضع عبوة ناسفة على عجلة احد المواطنين وسط مدينة العمارة.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المجرم اعترف بقيامه وبالاشتراك مع متهمين آخرين بوضع عبوة ناسفة تحت عجلة احد العاملين في المجال الصحفي مما أدى الى تفجيرها واحتراقها بالكامل لدوافع إرهابية".

وأضاف، أن "الحكم بحقه جاء استنادا لأحكام المادة الثانية / 1 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".



