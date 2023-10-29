بسعة 550 عجلة.. افتتاح مشروع مرأب ملعب ميسان الأولمبي

2023-10-29 11:40:08 - المصدر: واع

بغداد - واعافتتح محافظ ميسان علي دواي، مشروع إنشاء باركات وقوف العجلات لملعب ميسان الأولمبي والمنفذ ضمن تخصيصات محافظة ميسان (قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لعام 2022) والذي يتسع لـ (550) عجلة، إضافة إلى بارك خاص بالحافلات، وآخر خاص بذوي الإعاقة.وقال دواي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" هذا المشروع يعد أحد المعايير المهمة الخاصة باعتماد الملاعب الأولمبية للمباريات الدولية والمحلية وهو جزء من تطوير المنطقة التي تضم ملعب ميسان الأولمبي ومدخل المدينة ومجسر تقاطع الملعب قيد الإنجاز".وبين دواي أن " أعمال المشروع تضمنت قلع التربة القديمة ودفن تربة جديدة، والصب بسمك 25 سم، مع جدار ساند كونكريتي يفصل الباركات عن مشروع مجسر تقاطع الملعب، مع إلاكساء بطبقة 5سم، وتبليط بسمك 12سم للشارع المؤدي إلى حي الخليج، كذلك تضمن المشروع إنشاء شبكة مياه أمطار متكاملة، ونصب أعمدة الإنارة، ومحولة كهربائية، وصبغ وتخطيط الشارع والباركات، وإنشاء رصيف جانبي، ومصدات كونكريتية مع قنصات زراعية، وبوابات إلكترونية، وغرفة كرفانية خاصة بإدارة البوابات" .