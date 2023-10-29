2023-10-29 13:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

صادق عطيه

٩ د ·

تحديثات جوية

29/10

? السحب تندفع من جهة الغرب ترافق تيار هوائي غربي

ستتزايد في الاجواء خلال نهار اليوم

وتبدٱ فرص بداية هطول الامطار اعتبارا من مساء يوم غد الاثنين في جهة غرب البلاد

لتبدأ معها الحالة الجوية بالتأثير التدريجي على اغلب مناطق البلاد تباعا خلال الايام القادمة بأذن الله

⚠️ من كانت لديه اعمال تتأثر بالامطار فعليه اكمالها قبل نهاية الاسبوع.

? تستمر حالة عدم الاستقرار ،عدة ايام بشكل متفاوت بين مكان وآخر.

والله اعلم

#صادق_عطيه