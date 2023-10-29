16 مليون ناخب و 200 ألف موظف اقتراع.. المفوضية تحدد موعد انطلاق الحملات الانتخابية

2023-10-29 13:10:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

الكلمة الأسبوعية

عقد مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجلسات الاعتيادية والاستثنائية المتوالية على مدى أيام الأسبوع منذ 22 ولغاية 26/ تشرين الأول الحالي، وصدق المجلس من خلالها على استبعاد المرشحين أو إعادتهم إلى الترشح بحسب نتائج التحقق أو قبول الطعون المقدمة فضلًا عن التصديق على أسماء بدلاء المرشحين المستبعدين منهم.

ومع قرب انتهاء مرحلة التحقق من أهلية المرشحين والتصديق عليهم، حدد مجلس المفوضين يوم الأول من تشرين الثاني القادم موعدًا لانطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بالمرشحين على ان تتوقف قبل 24 ساعة من التصويت الخاص الذي سيجري في 16 كانون الأول /2023، وتم تشكيل لجان مركزية وفرعية تعمل بالتنسيق مع أمانة بغداد والمديريات والدوائر البلدية لمراقبة الحملات الإعلامية للمرشحين، ورصد المخالفات الخاصة بأماكن الدعاية الانتخابية، فضلًا عن التنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات بشأن مخالفات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إضافة إلى لجان تتولى متابعة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي شأن ذي صلة أصدرت مفوضية الانتخابات تعليمات تحدد من خلالها سقف الانفاق على الحملات الانتخابية لمرشحي الأحزاب والتحالفات والمرشحين الافراد، إذ تقرر ان يكون الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح مبلغًا متغيرًا قدره (250) دينارًا مضروبًا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها، ويكون سقف الانفاق الانتخابي للحزب و التحالف السياسي المبلغ نفسه المخصص للمرشح، مضروبًا بعدد المرشحين لقائمة الحزب أو التحالف في الدائرة الانتخابية.

وتعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على اتخاذ الإجراءات الإدارية للتعاقد مع موظفي الاقتراع لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة البالغ عددهم ( 206.429) موظفًا تم اختيارهم بموجب القرعة الإلكترونية التي جرت يوم 22/تشرين الحالي، وتم اختيارهم من بين (668.916) متقدمًا، صُدِقَ عليهم لمطابقتهم شروط التقديم وضوابطها، وسيتم الشروع بتدريبهم ضمن المستوى التدريبي الهرمي الثالث للمفوضية.

واستعدادًا للمرحلة المقبلة وضمانًأ لدقة الإجراءات المتبعة في تصنيع العُدَد والمواد الحساسة وغير الحساسة ومطابقتها للشروط الفنية المطلوبة، يشرف مجلس المفوضين مباشرة بمساندة لجان فنية مختصة على طباعة بطاقات الناخبين الذين سجلوا بياناتهم بايومتريًا منذ 20/آذار/2022 لغاية انتهاء مرحلة التحديث في 20/ آب ،2023 إذ بلغت عدد البطاقات التي سيتم طباعتها (1.977.369) بطاقة بايومترية لناخبي التصويت العام والخاص. فضلًا عن الاشراف على طباعة أوراق الاقتراع والبالغ عددها (17.677.150) ورقة، تتضمن نموذج أوراق الاقتراع العام والخاص، فضلًا عن متابعة تجهيز كاميرات المراقبة البالغ عددها (111.714) كاميرا، كذلك الأحبار وعدة الاقتراع .

وفي سياق متصل تعمل مكاتب المحافظات الانتخابية على المتابعة الميدانية لمراكز التسجيل؛ للوقوف على الواقع الفعلي للعمل في داخل المراكز، وتلبية متطلبات العمل والاطلاع على عملية توزيع بطاقة الناخب، فضلًا عن متابعة المخازن ومعرفة مدى اتباع إجراءات السلامة الوقائية فيها حفاظًا على البنى التحتية والمعدات الانتخابية.

وقطعت مفوضية الانتخابات شوطًا كبيرًا من الجدول الزمني الخاص بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة التي باتت ملامحها واضحة من خلال عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المحلية الذي بلغ عددهم (16.158.788) ناخب منهم (15.108.135) ناخب للتصويت العام، موزعين على (7.166) مركز اقتراع، و(35.553) محطة اقتراع ،و(1.002.393) ناخبًا للتصويت الخاص يصوتون في (565) مركز اقتراع، و( 2.367) محطة اقتراع، فيما بلغ عدد الناخبين النازحين (48.260) ناخبًا نازحًا، ستَفتتح لهم المفوضية (35) مركز اقتراع ،و(120) محطة اقتراع . وبهذا تدخل مرحلة العد التنازلي وصولًا إلى يوم الاقتراع، لذا تدعو المفوضية شركاءها في العملية الانتخابية من الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتحالفات المشاركة في الانتخابات الى تضافر الجهود في عملية التوعية والتثقيف بأهمية توسيع المشاركة من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي سيجري في 18/ كانون الأول/2023 .

يتبع ...