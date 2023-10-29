العراق في بطولة العالم للرجال بالكيك بوكسنغ في البرتغال

2023-10-29 13:15:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للكيك بوكسنغ عن مشاركته في بطولة العالم للرجال التي ستقام في البرتغال الشهر المقبل

وقال المدير الاعلامي للاتحاد العراقي للكيك بوكسنغ احمد رحيم نعمة لوكالة شفق نيوز؛ ان العراق سيشارك في بطولة العالم المقررة في البرتغال منتصف شهر تشرين الثاني المقبل بنظام (point fighting) والـK1 والـ FULL CONTACT.

واوضح ان الاتحاد اقام بطولة السوبر لـ66 لاعبا عراقياً مصنفا ولكافة الاوزان الداخلة ضمن اللعبة في المسرح البابلي الأثري الذي احتضن لأول مرة بطولة رياضية.

واشار الى ان المنافسات اختتمت في وقت متأخر من ليلة أمس السبت وتم اختيار لاعبي المنتخب في ضوء النتائج التي خرج بها اللاعبين في ختام بطولة السوبر، والتي أسفرت عن فوز اللاعبين في نظام (point fighting) علي كامل بالمركز الاول في وزن 57 كغم، ومرتضى بشير بوزن 63 ايضا بالمركز الأول وفاز محسن اثير بوزن 69 كغم كما فاز سجاد علي بوزن 74 كغم، وفاز علي كريم بوزن 84 كغم، وفاز مؤمل ليث بوزن 89 كغم وفاز اسعد علوان بوزن 94 تحت وفاز أمير دحام بوزن فوق 94 كغم، وجميعهم حققوا الميدالية الذهبية.

وتابع ان نتائج نظام الـ K1 والـ FULL CONTACT عن فوز اللاعبين بالميداليات الذهبية كلا من: منتظر عبد الحسن في وزن 63,5 كغم، واللاعب وريا خالد وزن 67 كغم، اللاعب حيدر جواد وزن 71 كغم، اللاعب زانا صالح وزن 67 كغم، اللاعب ريكان لطيف وزن 75 كغم ، وفاز حسين نعيم ايضا ووسام جعفر وزن 75 كغم، وياسر طاهر في وزن تحت 91 كغم، محمد سعيد بوزن 54 كغم وزيد عبد الزهرة بوزن 57 كغم، وحسين أحمد بوزن 54 كغم ويوسف عبد النبي بوزن 63 كغم، ومسلم عقيل بوزن 71 كغم، واللاعب محمد علي بوزن 60 كغم وحمزة عجيل بوزن 86 كغم وعلي نعيم وزن 71 كغم وإبراهيم جابر وزن 81 كغم وعبد الله مسلم وزن فوق 91 ومرتضى حميد وزن 86 كغم.