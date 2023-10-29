2023-10-29 13:25:01 - المصدر: واع

ذي قار - واع - زهراء صباح

شهدت محافظة ذي قار، موسماً سياحياً مميزاً بعد توافد العديد من الوفود الأجنبية إليها، قاصدة أهوار المحافظة وآثارها ومتحفها وما تحويه من بيئة تراثية نادرة الوجود.

وقال مدير سياحة ذي قار، أسعد القرغولي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة ذي قار، شهدت حركة سياحية مميزة بحضور العديد من الوفود السياحية الأجنبية، حيث دخلت المحافظة وجابت الأهوار والآثار والمتحف وهذه حركة إيجابية للسياحة".

وأضاف القرغولي، أن "الهيئة السياحية في المحافظة قامت بتقديم التسهيلات والاستعدادات منها تسهيل دخول السواح الأجانب إلى البلاد بمنح (الفيزا) مباشرة عند دخول المنافذ والمطارات، أما بالنسبة لحركة السياحة المحلية فلم تشهد رواجاً مميزاً بسبب بدء العام الدراسي وانخفاض مناسيب المياه".

ولفت إلى أن "الوفود السياحية مستمرة في توافدها إلى محافظة ذي قار، واستقبلت مؤخراً وفداً سياحياً من دولة سلوفاكيا قاصداً أهوار الجبايش حيث القصب والماء والسمك المسكوف وبيئة تراثية نادرة الوجود".

وأشار إلى أن "قسم سياحة ذي قار، أبلغ مديرية شرطة المحافظة والاستخبارات والمخابرات، بعدم إدخال أي مجموعة سياحية ليس لديها أمر تسهيل مهمة من قبل هيئة السياحة، حفاظاً على المواطنين والسائحين والشركات السياحية غير الوهمية".

وشدّد على "توجيه السيطرة المركزية في عموم المحافظة بعدم دخول أي مجموعة سياحية بدون علم الجهات السياحية المختصة".