ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 86% في مزاد البنك المركزي العراقي

2023-10-29 13:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 86%، يوم الأحد، على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 174 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 198 مليوناً و359 ألفاً و390 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات، واعتمادات التي بلغت 174 مليوناً و79 ألفاً و390 دولاراً، مرتفعة بنسبة 86%، عن المبيعات النقدية البالغة 24 مليوناً و280 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها خمسة مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 20 مصرفاً، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 56 شركة.