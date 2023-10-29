بينهم نساء.. الإطاحة بعشرات المتهمين بقضايا "حركات متطرفة" في 8 محافظات

2023-10-29 14:10:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



في ظل الجهود التي يبذلها جهاز الأمن الوطني ومنها متابعة الحركات الدينية المتطرفة وملاحقة المتورطين بنشر العقائد المنحرفة والمسيئين للثوابت الدينية لاسيما تلك التي تنشط في الزيارات المليونية والمناسبات الدينية، تمكنت مفارز الجهاز في الشهرين الماضيين من الإطاحة بـ(٤١) متهماً بينهم نساء في محافظات (كربلاء، وبغداد، والبصرة، وسامراء، والقادسية، وبابل، والنجف، والمثنى) بعد عمليات التحري والمتابعة لعناصر تلك الحركات وإستحصال الموافقات القضائية للقبض عليهم وفقاً لأحكام المادة (٣٧٢) وقد أُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.





جهاز الأمن الوطني العراقي

مديرية العلاقات والإعلام

٢٩- تشرين الأول- ٢٠٢٣





