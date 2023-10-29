تتعلق بمليون و800 ألف نسمة.. تعميم فوري لإنقاذ 10 من "شرايين الحياة" في ديالى

2023-10-29 14:10:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الاحد (29 تشرين الأول 2023)، عن اصدار تعميم فوري حول قرار 296 لانفاذ 10 أنهر وجداول تشكل شريان الحياة لاكثر من مليون و800 الف نسمة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه" ترأس اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي الدوائر الحكومية المختصة لبحث ملف تنامي معدلات تلوث مياه نهري ديالى وخريسان في بعقوبة على نحو يثير القلق في الأشهر الأخيرة مع وجود تقارير تؤكد على ضرورة التدخل لتفادي اي تداعيات صحية وبيئية".

واضاف، انه" تم اصدار تعميم فوري لتنفيذ قرار 296 لسنة 1990 المعدل والمتضمن إحالة المخالفين خاصة أصحاب المطاعم والمشاريع والمتسببين بتلوث مياه الأنهار من خلال رمي النفايات، إلى المحاكم المختصة".

واشار الى، انه" تم توجيه مديريات الماء والبيئة بمتابعة المتجاوزين مع قيام مديرية المجاري برصدهم ومفاتحة ديوان القائمقامية ليتم إحالتهم إلى المحاكم المختصة ومتابعتها من قبل الممثلين القانونين، لافتا الى ان" القرار بعد التعميم سيشمل 10 من الأنهر والجداول المنتشرة حدود قضاء بعقوبة بنواحيه الأربع خاصة وان بيئة الانهر مترابطة ولايمكن استثناء اي منها.