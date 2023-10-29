المفوضية تحدد موعد انطلاق الحملات الانتخابية للسباق الانتخابي

2023-10-29 14:46:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاحد (29 تشرين الأول 2023)، أن أكثر من 16 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات، فضلا عن أكثر من 200 ألف موظف سيشاركون يوم الاقتراع، فيما حددت موعد انطلاق الحملات الانتخابية.

وذكرت المفوضية في الكلمة الأسبوعية وتلقت"بغداد اليوم"، نسخة منها، أن " مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عقد الجلسات الاعتيادية والاستثنائية المتوالية على مدى أيام الأسبوع منذ 22 ولغاية 26/ تشرين الأول الحالي".

وأضافت: "صدق المجلس من خلالها على استبعاد المرشحين أو إعادتهم إلى الترشح بحسب نتائج التحقق أو قبول الطعون المقدمة فضلًا عن التصديق على أسماء بدلاء المرشحين المستبعدين منهم".

وتابعت أنه "مع قرب انتهاء مرحلة التحقق من أهلية المرشحين والتصديق عليهم، حدد مجلس المفوضين يوم الأول من تشرين الثاني القادم موعدًا لانطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بالمرشحين على ان تتوقف قبل 24 ساعة من التصويت الخاص الذي سيجري في 16 كانون الأول /2023".

وأشارت الى "تشكيل لجان مركزية وفرعية تعمل بالتنسيق مع أمانة بغداد والمديريات والدوائر البلدية لمراقبة الحملات الإعلامية للمرشحين، ورصد المخالفات الخاصة بأماكن الدعاية الانتخابية، فضلًا عن التنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات بشأن مخالفات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إضافة إلى لجان تتولى متابعة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي".

وبحسب الكلمة الأسبوعية فقد " أصدرت مفوضية الانتخابات تعليمات تحدد من خلالها سقف الانفاق على الحملات الانتخابية لمرشحي الأحزاب والتحالفات والمرشحين الافراد، إذ تقرر ان يكون الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح مبلغًا متغيرًا قدره (250) دينارًا مضروبًا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها، ويكون سقف الانفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي المبلغ نفسه المخصص للمرشح، مضروبًا بعدد المرشحين لقائمة الحزب أو التحالف في الدائرة الانتخابية".

وبينت أنها "تعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على اتخاذ الإجراءات الإدارية للتعاقد مع موظفي الاقتراع لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة البالغ عددهم (206.429) موظفًا تم اختيارهم بموجب القرعة الإلكترونية التي جرت يوم 22/تشرين الحالي"، مؤكدة أنه "تم اختيارهم من بين (668.916) متقدمًا، صُدِقَ عليهم لمطابقتهم شروط التقديم وضوابطها، وسيتم الشروع بتدريبهم ضمن المستوى التدريبي الهرمي الثالث للمفوضية".

واستعدادًا للمرحلة المقبلة وضمانًا لدقة الإجراءات المتبعة في تصنيع العُدَد والمواد الحساسة وغير الحساسة ومطابقتها للشروط الفنية المطلوبة، يشرف مجلس المفوضين مباشرة بمساندة لجان فنية مختصة على طباعة بطاقات الناخبين الذين سجلوا بياناتهم بايومتريًا منذ 20/آذار/2022 لغاية انتهاء مرحلة التحديث في 20/ آب ،2023 "، وفقا للمفوضية.

ولفتت الى أن "عدد البطاقات التي سيتم طباعتها بلغت (1.977.369) بطاقة بايومترية لناخبي التصويت العام والخاص، فضلًا عن الاشراف على طباعة أوراق الاقتراع والبالغ عددها (17.677.150) ورقة، تتضمن نموذج أوراق الاقتراع العام والخاص، فضلًا عن متابعة تجهيز كاميرات المراقبة البالغ عددها (111.714) كاميرا، كذلك الأحبار وعدة الاقتراع".

وفي سياق متصل اشارت الى انها "تعمل على المتابعة الميدانية لمراكز التسجيل؛ للوقوف على الواقع الفعلي للعمل في داخل المراكز، وتلبية متطلبات العمل والاطلاع على عملية توزيع بطاقة الناخب، فضلًا عن متابعة المخازن ومعرفة مدى اتباع إجراءات السلامة الوقائية فيها حفاظًا على البنى التحتية والمعدات الانتخابية".

ووفقا للكلمة الأسبوعية فقد بينت أنها "قطعت شوطًا كبيرًا من الجدول الزمني الخاص بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة التي باتت ملامحها واضحة من خلال عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المحلية الذي بلغ عددهم (16.158.788) ناخب منهم (15.108.135) ناخب للتصويت العام، موزعين على (7.166) مركز اقتراع، و(35.553) محطة اقتراع، و(1.002.393) ناخبًا للتصويت الخاص يصوتون في (565) مركز اقتراع، و(2.367) محطة اقتراع".

وتابعت "فيما بلغ عدد الناخبين النازحين (48.260) ناخبًا نازحًا، ستَفتتح لهم المفوضية (35) مركز اقتراع، و(120) محطة اقتراع".

وختمت المفوضية بالتأكيد انها "بهذا تدخل مرحلة العد التنازلي وصولًا إلى يوم الاقتراع"، داعية "شركاءها في العملية الانتخابية من الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتحالفات المشاركة في الانتخابات الى تضافر الجهود في عملية التوعية والتثقيف بأهمية توسيع المشاركة من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي سيجري في 18/ كانون الأول/2023".