البرلمان يرسم ثلاثة أدوار للنزاهة في ملف المرشحين للانتخابات المقبلة: جريئة بما يكفي

2023-10-29 14:50:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الأحد (29 تشرين الأول 2023)، ثلاثة أدوار لهيئة النزاهة بما يتعلق بملف المرشحين للإنتخابات المحلية المقررة في الثامن عشر من كانون الأول المقبل.

وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنّ" النزاهة هيئة رقابية مهمة في البلاد تُعنى بملفات عدة تتعلق بالحفاظ على المال العام وكشف الفاسدين من خلال مسارات وتعليمات، لافتا الى ان الهيئة لديها ثلاثة أدوار في ملف المرشحين ابرزها بيان اذا ما كان هناك كسبًا غير مشروع والتحري والتدقيق، مؤكدًا إن هناك جهودًا جيدة تبذل بهذا الاتجاه".

واضاف، ان" النزاهة لاتتغاضى عن ملفات هدر المال وهي تُعلن بشكل صريح وعبر مواقعها تفاصيل مهمة عن تحقيقاتها سواء في ملفات كشف الفساد او استقدام اي مسؤول".

واشار السلامي الى، ان" النزاهة لديها الجراة في اعلان ملفات الفساد لكنها تعتمد بالاساس على التحقيقات والادلة والتي من خلالها يكون الاطار قانونيًا في توجيه التهم والقضاء هو الفيصل في نهاية المطاف".

وستجرى انتخابات مجالس المحافظات، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي (1.7). وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ نيسان 2013.

ومن المفترض أن يُشارك في الانتخابات 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً، إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة، للتنافس على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية، وفقاً لبيانات رسمية.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور.