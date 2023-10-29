2023-10-29 14:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (29 تشرين الأول 2023)، عن رسالة "سرية" وصلت قبل 9 أيام من طهران الى بعض "فصائل المقاومة" في العراق تتضمن ثلاث نقاط.

وأخبر المصدر "بغداد اليوم"، إنّ" طهران مستنفرة منذ بدء عملية "طوفان الاقصى" خاصة مع توجيه اتهامات غير مباشرة لها بانها تقف وراء ماحصل من خلال تمويل حركة حماس بالمال والسلاح وصولا الى التخطيط والتدريب قبل اعلان ساعة الصفر مايعني انها باتت في مرمى الاستهداف في اي لحظة سواء من قبل واشنطن او تل ابيب".

واضاف، إنّ" طهران لديها علاقات وثيقة جدًا من اغلب الفصائل المسلحة العراقية، وأرسلت قبل 9 أيام رسألة تتضمّن ثلاث نقاط، ابرزها التحذيرات من غدر المسيرات الأمريكية، وان حادثة المطار- اغتيال سليماني والمهندس- قد تتكرر فصولها مرة اخرى بسبب مواقف المقاومة وتبني بعضها لعمليات قصف معلنة لقواعد عسكرية تنتشر بها قطعات أمريكية".

أخطر من غزّة

ولفت المصدر الذي اشترط عدم الإشارة إلى اسمه الى، ان" جميع الفصائل العراقية اتخذت الاجراءات التي تمنع اي محاولات استهداف قد تحصل، ولو إن الامر اذا حصل سيعني فتح جبهة ساخنة على الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل العراقي وسيكون ساخنًا جدًا وربما يؤدي الى تداعيات اخطر من أحداث غزة الجارية الان".

وبعد انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الجاري، تبنّت فصائل المقاومة في العراق أكثر من 15 عملية هجوم على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، بعد ما اسمته "تورط" الولايات المتحدة بدعم إسرائيل في حربها على الفلسطينيين".

وإثر الهجمات التي استهدفت الوجود الأمريكي في مطار بغداد وقاعدة عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل فضلا عن القواعد بسوريا قررت الإدارة الأمريكية إرسال 600 جندي إلى منطقة الشرق الأوسط بعد تصاعد الهجمات".

وبهذا الشأن أكد مصدر مطلع، يوم أمس السبت (28 تشرين الاول 2023)، أن مقرات الفصائل المسلحة العراقية المعروفة دخلت مرحلة انذار ج، بالتزامن مع الوعيد الامريكي بالرد على قصف مقراته الذي ادى لاصابة اكثر من 20 جنديا امريكيا خلال الايام الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "فصائل المقاومة العراقية تدرك خطورة المرحلة الحالية خاصة مع بدء معركة غزة وتفاقم الاوضاع الانسانية وتسجيل مئات المجازر بحق المدنيين في ظل ضوء اخضر من واشنطن لاستمرار واحباط اي محاولة عن طريق مجلس النواب لانصاف الشعب الفلسطيني وايقاف نزيف الدماء".

حالة إنذار

واضاف، أن "مقرات الفصائل المسلحة العراقية دخلت فعليا مرحلة انذار (ج) بسبب تطورات معركة غزة في ظل وضع مفتوح الاحتمالات لايمكن تحديد بوصلته اليوم او غدا".

واشار الى ان "الانذار سيأخذ ابعادا مختلفة وجوهره الاساس تفادي اي ضربات محتملة لطيران الامريكي خاصة مع تهديداته المتكررة رغم انه يدرك بان ردة الفعل ستكون وخمية في ظل قائمة طويلة من الاهداف التي يمكن ان تصلها المقاومة".

وتوعدت وزارة الدفاع الأمريكية بالرد على مهاجمي قواعدها في العراق، عقب هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت قواعدها في العراق وسوريا، وقال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، أن المهاجمين هم "جماعات لها علاقة بإيران"، معتبراً طهران مسؤولة عنهم.

وتوعد المسؤول الأمريكي بالرد "في الوقت والمكان الذي نختاره"، مجدداً التأكيد على أن لدى قواتها "الحق في الدفاع عن النفس".