2023-10-29 15:05:06 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الأحد، أن مشاركة روسيا بطريق التنمية ستكون منعطفاً مهماً لمستقبل المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي استقبل اليوم، سفير روسيا لدى بغداد ايلبروس كوتراشيف"، مبيناً أنه "تم بحث التطورات السياسية بالمنطقة، وتداعيات العدوان على غزة، وسبل تنمية علاقات البلدين على مختلف الأصعدة".

وأعرب الشيخ حمودي عن أمله "بدور روسي أكبر في تعزيز استقرار المنطقة، وتوسيع أفق العلاقات مع العراق ثقافياً واجتماعياً وتجارياً"، مؤكداً أن "زيارة رئيس الوزراء الى روسيا ومباحثاته مع الرئيس بوتين مثلت تطورا ً مهماً جداً بمخرجاتها".

وشدد على أن تأكيد روسيا على مشاركتها في طريق التنمية، والربط بطريق الشمال والجنوب الروسي ستكون منعطفاً مهماً بشراكة البلدين ومستقبل المنطقة".

من جانبه، أشار كوتراشيف الى أن "العراق بلد مهم جداً للجميع ومؤثر بالمنطقة وأن روسيا حريصة جداً على استقراره وتعزيز المصالح المشتركة والإسهام في مشاريعه التنموية الستراتيجية".