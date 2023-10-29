2023-10-29 15:15:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-كركوك

ثمّن منسق هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الأحد (29 تشرين الاول 2023)، موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني بتسليم مقره إلى جامعة كركوك، فيما طالبه بأربع مبادرات أخرى من بينها اطلاق سراح العرب المعتقلين في السجون.

وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "نطالب الحزب الديمقراطي بأن تكون هنالك مبادرات أخرى تلي هذه المبادرة التي نعتبرها خطوة إيجابية نحو تحقيق السلام والاستقرار والتعايش السلمي في كركوك".

وأضاف أنه "نطالب الحزب الديمقراطي بخطوات أخرى، مثل إطلاق سراح المعتقلين العرب في سجون أربيل، والكشف عن مصير المغيبين، والتعامل مع الواقع الجديد في كركوك والاعتراف بعراقية المدينة".

كما دعا، جميع الأحزاب من جميع المكونات في كركوك لآن تحذو حذو الحزب الديمقراطي وتتخذ ذات الخطوة وتسليم المقرات العائدة للدولة وتعيدها للحكومة، لكي يتم الاستفادة منها كمدارس ومعاهد ودوائر خدمية، وعلى الحكومة ومحافظة كركوك إجبار الأحزاب على تسليم مقرات الدولة".

وكان الحزب الدیمقراطي الكردستاني قبل ثلاثة أيام قد اعلن تقديم مقره العام في كركوك (المقر المتقدم للعمليات المشتركة) كهدية الى جامعة كركوك ليكون في خدمة طلب العلم والمثقفين في المدينة، وذلك بعد ماشهدته المحافظة من احداث دامية على خلفية احتجاجات رافضة لتسليم المقر المتقدم الى الحزب الديمقراطي الكردستاني والذي فقده في احداث كركوك عام 2017.