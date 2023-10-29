وزير الموارد: اتخذنا 5 إجراءات رئيسة لمواجهة آثار التغيرات المناخية وشح المياه

2023-10-29 15:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأحد، اتخاذ 5 إجراءات رئيسة لمواجهة آثار التغيرات المناخية وشح المياه.

وقالت وزارة الموارد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الموارد المائية عون ذياب ترأس وفد العراق المشارك في أسبوع القاهرة للمياه في جمهورية مصر العربية للفترة من 29/10/2023 ولغاية 2/11/2023، والمقام تحت شعار العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة".

وأضافت أن "الوزير ألقى خلاله كلمة تضمنت ما يعاني العراق من آثار تغير المناخ وتداعيات هذه الظاهرة في التغيرات في عوامل الطقس و منها زيادة درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار وزيادة التبخر وقلة الواردات المائية من دول اعالي الحوض".

وأكد ذياب أن "ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الشديد والتصحر والتملح أثرت بشكل سلبي في القطاع الزراعي"، لافتاً الى أن "الوزارة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة آثار التغيرات المناخية وشح المياه من خلال إنشاء محطات لمعالجة واستثمار مياه البزل التي تستخدم الطاقة النظيفة في وسط وجنوب البلاد بهدف خفض التراكيز الملحية في نهر الفرات وتعظيم الموارد المائية كخطوة أولى مع إنشاء مشاريع كبرى لتحلية المياه للأغراض البلدية في محافظة البصرة ومشاريع أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي للانتفاع منها في دعم القطاع الزراعي مع العمل الجاد والسعي لإبرام اتفاقيات دائمة لتقاسم مياه الحوضين المشتركة على أساس الاستخدام المنصف والمعقول بما يحافظ على البيئة ولا يسبب ضرراً".

يذكر أن أسبوع القاهرة السادس للمياه يهدف الى دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه والتوصل لحلول مستدامة.