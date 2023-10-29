اعتقال عصابة للخطف مكونة من 3 أفراد وتحرير مخطوف شرق بغداد

2023-10-29 15:20:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري : قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ، تلقي القبض على عصابة للخطف مكونة من 3 متهمين وتحرير مخطوف ، اذ جاءت عملية القبض بعد ورود معلومات عن وجود حالة خطف في منطقة "النهروان -الدوانم" شرقي بغداد ، تم على أثرها تشكيل فريق امني مشترك ، وبعد تطويق المنطقة ونصب سيطرات وكمائن مؤقتة ومتابعة تحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة ، أسفرت عن إلقاء القبض عليهم بفترة زمنية قياسية، تم إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهم.