وفد أمني رفيع يصل محافظة كركوك

2023-10-29 16:25:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، وصول وفد أمني رفيع برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي الى محافظة كركوك.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن قيس المحمداوي وصل صباح هذا اليوم محافظة كركوك يرافقه قائد القوات البرية وهيئات الركن وكان في استقباله قائد عمليات كركوك الفريق الركن جبار نعيمة وذلك بهدف الاطلاع على الأوضاع الأمنية في المحافظة".وأضافت، أن "نائب قائد العمليات المشتركة التقى القادة والامرين في الفرقتين الثامنة والحادية عشرة وتم خلال اللقاء الذي نوقشت فيه مختلف القضايا والتحديات الأمنية للتداول في الأوضاع الأمنية في كركوك بعد ان استمع نائب القائد الى شرح مفصل عن الاستقرار الذي تنعم به المحافظة بفضل جهود القوات الأمنية البطلة من قبل قائد عمليات كركوك".