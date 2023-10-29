التخطيط: استقرار مؤشرات التضخم خلال شهر أيلول الماضي

2023-10-29 16:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، استقرار مؤشرات التضخم خلال شهر أيلول الماضي.وذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة سجلّت استقرارا في مؤشرات التضخم خلال شهر ايلول الماضي، إذ لم يشهد معدل التضخم الشهري اي ارتفاع او انخفاض، مقارنة مع شهر آب الذي سجل ارتفاعا بنسبة (0.5٪؜).وأضاف، أن "معدل التضخم السنوي خلال شهر أيلول الماضي شهد ارتفاعا بنسبة (3.6٪؜)، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022".