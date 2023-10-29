2023-10-29 16:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رصد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، اليوم الأحد (29 تشرين الأول 2023)، مدى تأثر حركة التجارة بين العراق وتركيا بتغير الأجواء المناخية.

وقال المشهداني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "التجارة بين بغداد وانقرة شبه مستقرة على مدار اشهر السنة خاصة وان 70% من التجارة تنحصر في المواد الغذائية الاساسية والصناعات التكميلية، لافتا الى ان" جمود التجارة او تغيرها مع التغيرات المناخية لن يحصل خاصة مع وجود طلب متزايد رغم ارتفاع سعر الصرف".

وأضاف، ان "الزيادة الأكبر في نوعية البضائع المتدفقة تنحصر في الملابس خاصة مع وجود معامل كبيرة بدأت تنفتح على الأسواق العراقية وتلبي رغبات وأذواق زبائنه بشكل دقيق من خلال التعرف على ما تحتاجه الفئات"، لافتا الى ان "نوعية البضائع تتغير من موسم الى اخرى لكن يبقى مسار التجارة بشكل عام وفق مساراته المعتادة".

وكشفت هيئة الإحصاء التركية في 29 يوليو/تموز 2023 عن أنّ العراق جاء في المرتبة الخامسة ضمن أكثر البلدان استيراداً من تركيا خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، بقيمة بلغت 986 مليون دولار.

وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت في وقت سابق أنّ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا عام 2022 بلغ 15.2 مليار دولار، حيث نمت الصادرات التركية إلى العراق بنسبة 23.6%، ووصلت قيمتها إلى 13.8 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات العراقية إلى تركيا 1.4 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 14.7%.

وتصدّر العراق لائحة أكثر دول الشرق الأوسط والخليج استيراداً من تركيا خلال عام 2022 بواقع 10.5 مليار دولار، وفق بيانات مجلس المصدرين في تركيا.