2023-10-29 16:55:02 - المصدر: واع

بغداد- واعحددت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء المقبل موعداً لتخرج أول دورة للشرطة بصفة عقد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً مع عدد من القيادات في الوزارة لمناقشة آلية تخرج أول دورة للمنتسبين بصفة عقد في جميع المحافظات يوم الثلاثاء الموافق 31-10-2023 والذين سيلتحقون للخدمة في مفاصل الشرطة المحلية والمرور والدفاع المدني والنجدة".وأضافت أن "الوزير وجه بإجراء القرعة للمتخرجين فور انتهاء تخرجهم ليلتحقوا بدوائرهم وليباشروا في عملهم الشرطوي لتقديم الخدمات للمواطنين".