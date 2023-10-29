بالصور.. افتتاح حديقة الجادرية

2023-10-29 17:00:04 - المصدر: الفرات نيوز

افتتح امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم حديقة الجادرية بمساحة (2) دونم ، مؤكداً استمرار حملة زيادة المساحات الخضراء في عموم مناطق العاصمة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء .

ونقل بيان للامانة عن امين بغداد قوله ان " تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء واستكمالاً لحملة زيادة المساحات الخضراء في العاصمة بغداد تم افتتاح حديقة جديدة في قاطع بلدية الكرادة بمساحة (2) دونم تقع ضمن محلتي (913 و915) ".

واضاف ان " امانة بغداد ماضية بتوسعة المساحات الخضراء وانشاء اماكن ترفيهية جديدة تكون متنفساً للعوائل البغدادية للتمتع بقضاء أوقات جميلة فيها ".

وبين ان " إلى جانب حملة زيادة المسطحات الخضراء هناك اعمال أخرى مستمرة لتطوير الطرق وقطاعات الصرف الصحي والمياه والنظافة وغيرها بما يخدم سكان المدينة ، وهناك مشاريع اخرى قادمة سيتم افتتاحها قريباً ".