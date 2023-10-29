التقاعد تبدي عدم ممانعتها من تحويل الالتزامات المالية للموظفين المحالين للتقاعد على رواتبهم التقاعدية

2023-10-29 17:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، عدم ممانعتها من تحويل الالتزامات المالية للموظفين المحالين إلى التقاعد على رواتبهم التقاعدية.وذكر رئيس الهيئة ماهر حسين البياتي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الهيئة أبدت عدم ممانعتها من تحويل الالتزامات المالية للموظفين المحالين الى التقاعد على رواتبهم التقاعدية"، داعياً "مؤسسات الدولة كافة، إلى عدم تأخير ترويج معاملات الموظفين المحالين الى التقاعد، ممن عليهم التزامات مالية أو ديون حكومية، أو قروض وسلف للمصارف".وبين البياتي أن "ذلك يأتي تنفيذا لأحلام المادة (26/ اولا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 ، وحزمة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لدعم شريحة المتقاعدين"، لافتا إلى أن "الهيئة تتلقى يوميا الكثير من طلبات الموظفين المحالين الى التقاعد، يؤكدون فيها، تأخير ترويج معاملاتهم التقاعدية، من قبل دوائرهم، نتيجة وجود التزامات مالية بذممهم، لحين تسديد تلك الالتزامات، التي تتطلب وقتا طويلا".