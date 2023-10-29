الأعرجي يترأس وفدا أمنيا رفيعا إلى  السليمانية.. مكتبه يكشف التفاصيل

2023-10-29 17:00:04 - المصدر: الفرات نيوز

ترأس مستشار الأمن القومي ، السيد قاسم الأعرجي ، اليوم الأحد ، وفدا أمنيا رفيعا ، إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية إلى السليمانية ،لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الحدودية بين العراق وإيران.

والتقى السيد الأعرجي، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، السيد قوباد طالباني ، وجرى خلال اللقاء، بحث سير تنفيذ الاتفاق الحدودي مع إيران وتعزيز التعاون الأمني بين المركز والإقليم .

وأكد السيد الأعرجي خلال اللقاء ،أن السيد رئيس مجلس الوزراء، يتابع ويؤكد حرصه على إنهاء هذا الملف ، للحفاظ على سيادة العراق ، مشيرا إلى أن العراق يواصل سعيه لمنع تواجد أي جماعات مسلحة تعتدي على دول الجوار انطلاقا من أراضيه.

وأضاف السيد الأعرجي، أن هنالك تقدما كبيرا في ملف الاتفاق الحدودي، ونحن في اللمسات الأخيرة للاتفاق، مبينا أن هنالك تعاونا من قبل إقليم كردستان، لتنفيذ ماتبقى من الاتفاق .

من جانبه أكد السيد قوباد طالباني ، استعداد الإقليم للتعاون مع الحكومة الاتحادية في إنجاز هذا الاتفاق، لافتا إلى وجود تقدم في خطوات تنفيذه.

وجرى خلال الزيارة أيضا، عقد اجتماع للجنة المختصة بالاتفاق الحدودي مع إيران مع الأجهزة الامنية في السليمانية، لتنسيق العمل وتنفيذ فقرات الاتفاق واستمرار التعاون لإنجازه بشكل كامل .

كما أجرى السيد الأعرجي ، زيارة إلى قبر رئيس الجمهورية الأسبق الراحل جلال طالباني ، وقرأ سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد ، كما دوّن في سجل الزيارات، مشيدا بمسيرة الراحل مام جلال ونضاله من أجل الديمقراطية ومواقفه المشرّفة من أجل مصلحة ووحدة العراق ، مستذكرا مواقفه الخالدة في لم شمل الفرقاء وتوحيد المواقف .