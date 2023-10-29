الشيخ الخزعلي: موقف العراق ثابت تجاه القضية الفلسطينية

2023-10-29 17:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأحد، أن موقف العراق ثابت تجاه القضايا المصيرية للأُمة وأبرزها القضية الفلسطينية.وقال مكتب الشيخ الخزعلي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، استقبل في مكتبه ببغداد، وفداً من حركة حماس، ضمّ القيادي في الحركة أسامة حمدان، ومحمد الحافي عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية، والوفد المرافق لهما".واضاف أنه "جرى خلال اللقاء استعراض أهم التطورات التي يشهدها قطاع غزّة، وصمود المقاومة، واستبسال رجالها في التصدّي لأعنف هجمة يقوم بها كيان الاحتلال الغاصب".وأكّد الشيخ الخزعلي، "موقفَ العراق عموماً، وفصائل المقاومة خصوصاً، الثابتَ تجاه القضايا المصيرية للأُمة الإسلامية، التي أبرزها القضية الفلسطينية".من جانبه قدم وفد المقاومة الإسلامية في حماس، الشكر للشيخ الخزعلي للمواقف الداعمة لقضايا الشعوب المظلومة والمقاوِمة، ومنها الشعب الفلسطيني.