الأعرجي: رئيس الوزراء حريص على إنهاء ملف تنفيذ الاتفاقية الحدودية بين العراق وإيران

2023-10-29 17:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، حرص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إنهاء ملف تنفيذ الاتفاقية الحدودية بين العراق وإيران.وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الأعرجي ترأس وفدا أمنيا رفيعا إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية إلى السليمانية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الحدودية بين العراق وإيران".وأضاف أن "الأعرجي التقى نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، وجرى خلال اللقاء، بحث سير تنفيذ الاتفاق الحدودي مع إيران وتعزيز التعاون الأمني بين المركز والإقليم".وأشار الأعرجي إلى أن "رئيس مجلس الوزراء، يتابع ويؤكد حرصه على إنهاء هذا الملف، للحفاظ على سيادة العراق"، مبيناً أن "العراق يواصل سعيه لمنع تواجد أي جماعات مسلحة تعتدي على دول الجوار انطلاقا من أراضيه".وأوضح الأعرجي أن "هنالك تقدما كبيرا في ملف الاتفاق الحدودي، ونحن في اللمسات الأخيرة للاتفاق، مبينا أن هنالك تعاونا من قبل إقليم كردستان، لتنفيذ ماتبقى من الاتفاق".من جانبه أكد قوباد طالباني، "استعداد الإقليم للتعاون مع الحكومة الاتحادية في إنجاز هذا الاتفاق"، لافتا إلى "وجود تقدم في خطوات تنفيذه".