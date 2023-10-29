وزير النفط يعلن افتتاح سبعة مشاريع جديدة في مصافي الصمود

2023-10-29 17:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط عن تشغيل مصفى الشمال في بيجي بطاقة 150 الف برميل باليوم بعد الانتهاء من عمليات الاعمار والتاهيل بالجهد الوطني.

جاء ذلك خلال زيارة له لشركة مصافي الشمال في بيجي لافتتاح عدد من المشاريع الحيوية في مصافي الصمود بمحافظة صلاح الدين ، ولمتابعة مشروع إعادة إعمار وتأهيل مصفى الشمال بطاقة 150 الف برميل باليوم.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد حيان عبد الغني

ان الجهد الوطني المتمثل بشركة مصافي الشمال والجهات الساندة لها ، قد باشرت في وقت سابق من هذا العام في إعادة إعمار وتأهيل مشروع مصفى الشمال بطاقة 150 الف برميل باليوم بعد إنجاز اعمار وتشغيل مصفى صلاح الدين 1و2 بطاقة 70 الف برميل لكل منهما.

واشار وزير النفط الى اهمية اعادة إعمار مصافي الصمود في بيجي وصولاً الى تحقيق معدلات الطاقات التكريرية السابقة التي كانت تبلغ من 280- 300 الف برميل باليوم ، قبل تعرضها للتخريب والدمار ،. وان المشاريع التي تم افتتاحها اليوم تأتي ضمن عمليات التأهيل والاعمار المتسارعة لانجاز الوحدات الفنية والانتاجية المكملة لانتاج المصافي ومنها افتتاح مستودع مصفى الشمال بطاقة تحميل 150 الف برميل باليوم وبنظام اذرع الكترونية ،و وحدة المراجل البخارية في مصفى الدهون ، و وحدة المياه الأيونية في مصفى الدهون ، و مركز السيطرة الالكترونية لوحدات طاقة مصفى الدهون ، و وحدة غازات الشعلة (الفلير ) لمصفى الدهون ، و وحدة ابراج التبريد في مصفى الدهون

، و وحدة التعاملات الصناعية في مصفى صلاح الدين .

واكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط على ان قطاع الصناعة التكريرية يحضى باهتمام الحكومة ووزارة النفط وان عمليات الاعمار والتأهيل لمصفى الصمود تحضى بمتابعة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني مباشرة.

وان انجاز عمليات التأهيل والاعمار للمصفى وبوقت قياسي وبالامكانيات المتاحة سوف يحقق توفير ملايين الالتار من المنتجات النفطية للسوق المحلية

وعبر عبد الغني عن امله في إنجاز المشروع وتشغيله قبل الموعد المخطط له .