الإعمار تعلن إنجاز 77 مشروعا ضمن خطة الطرق والجسور

2023-10-29 17:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع- نصار الحاجأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، إنجاز 77 مشروعا ضمن خطة الطرق والجسور، فيما أوضحت أهم الطرق المنفذة حالياً ومواعيد افتتاحها، وحددت موعد إكمال حزمة فك الاختناقات المرورية الأولى.وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أنجزت خلال العام الماضي 77 مشروعا من مشاريع الطرق والجسور، 20 مشروعا منها كان مدرج بالبرنامج الحكومي و57 مشروعا ضمن مشاريع خطة الطرق والجسور".وأضاف أن "العمل جار حاليا بمشاريع عديدة بالطرق الخارجية اهمها طريق بغداد كركوك، وطريق بغداد الكوت، وسيتم إنجازها وفق مامخطط له؛ حيث تم الوصول إلى مراحل متقدمة والعمل يجري بصورة مستمرة وفق احدث المواصفات العالمية".ونفى الصفار وجود أي تلكؤ في إنجاز المشاريع المنفذة، مشيرا إلى أنه "سيتم قبل منتصف العام المقبل افتتاح العديد من المشاريع التي يتم العمل بها حاليا ومنها مشاريع فك الاختناقات كمشاريع ساحتي عدن وصنعاء والمجسرات على قناة الجيش من جهة الداخل وجميلة وكذلك مشروع تقاطع الدورة سيدية.وتابع: "سيتم افتتاح عدد من مشاريع الطرق والجسور في المحافظات كمشروع جسر شمال الناصرية، ومشروع جسر النعمانية، ومشروع مدخل بغداد بسماية، ومشروع جسر الكارضية في واسط في الفترة المقبلة".