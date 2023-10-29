النزاهة: استقدام مدير عام صحة المثنى الأسبق بتهمة مخالفة الواجبات الوظيفية

2023-10-29 17:40:02 - المصدر: الفرات نيوز



أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد المسؤولين المحليّين في محافظة المثنى؛ بتهمة مُخالفة واجباته الوظيفيَّة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها على القضاء، أفادت بأنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في المثنى أصدر أمراً باستقدام المدير العام الأسبق لدائرة الصحَّة في المحافظة؛ لمخالفته واجباته الوظيفيَّة.

وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ المُخالفات المُرتكبة تمثَّلت بالتقصير والإهمال في إكمال النقص الحاصل في التجهيزات الفندقيَّة والتنظيفات والخدمات الطبيَّة اللازمة لعمل المُستشفيات في عموم محافظة المثنى، فضلاً عن عدم المُتابعة مع قسم التفتيش لرصد المُخالفات.

وأضافت إنَّ محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في المثنى أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩ ) المعدل.