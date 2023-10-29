يخدم 100 ألف نسمة.. إنجاز مشروع مجاري الرميثة في المثنى

2023-10-29 17:46:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد (29 تشرين الأول 2023)، عن إنجاز مشروع مجاري الرميثة في محافظة المثنى وهو من مشاريع البرنامج الحكومي.

وأفاد بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، بأن "نسبة الإنجاز بلغت 100%، بعد إكمال جميع الأعمال الخاصة بمحطات الرفع (مدني، كهربائي، ميكانيك)، وخطوط الدفع للمحطات وجرى إدخاله للخدمة بشكل تدريجي".

وأوضح، انّ "المشروع سيُقدم الخدمة لقرابة 100 الف نسمة في القضاء، لاسيما في احياء (العسكري، الشهداء، المهندسين، المعلمين، الحسين، الأرامل)، إضافة إلى مناطق (البندقية، الهلايجية، الغربي، القشلة، الشرقي)".

وأشار البيان إلى، انّ "المشروع يتضمنُ، تجهيز وتنفيذ شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، فضلا عن أربع محطات لرفع المياه الثقيلة والصرف الصحي، وكذلك خمس محطات لرفع مياه الأمطار لأحياء الصوب الكبير والصغير في قضاء الرميثة".

ولفت إلى، انّ "المشروع سيُسهم في تحسين الواقع الخدمي والبيئي لسكان المحافظة عن طريق مُعالجة المياه الثقيلة وإنشاء بنى تحتية رصينة".